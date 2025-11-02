CALCIO 2 Categoria. Atletico Baiano, vittoria pesante contro il Real Avellino: 3-2 e aggancio in classifica

Baiano (AV) – L’Atletico Baiano 2015 torna a sorridere davanti al pubblico del Comunale Francesco Bellofatto grazie a una vittoria dal sapore speciale: un 3-2 spettacolare ai danni del Real Avellino, frutto di carattere, concretezza e grande spirito di gruppo.

La gara si è accesa sin dai primi minuti con il vantaggio firmato da M. Piatti al 4’ del primo tempo, bravo a sfruttare un’invenzione in area e a battere il portiere ospite. Il Real Avellino, però, ha risposto con determinazione trovando il pareggio grazie a G. De Pace, protagonista assoluto dei biancoverdi con una doppietta personale.

Prima dell’intervallo, l’Atletico Baiano è tornato avanti grazie a S. Grassia (45’ pt), abile a insaccare di precisione. Nella ripresa, dopo il momentaneo 2-2 siglato ancora da De Pace, è stato L. Maresca (51’ st) a firmare il gol decisivo, regalando tre punti fondamentali ai gialloblù.

Con questa vittoria, l’Atletico Baiano sale a 6 punti dopo 4 giornate, agganciando proprio il Real Avellino a metà classifica del Girone C di Seconda Categoria. Una posizione che lascia ampi margini di crescita per la squadra, che sembra aver ritrovato fiducia e compattezza dopo un avvio altalenante.

Il cammino resta lungo, ma la squadra di Baiano ha dimostrato di poter competere con le migliori, soprattutto tra le mura amiche dove il pubblico si è fatto sentire per tutti i 90 minuti.