Monteforte Irpino, Walter Buhne: “Da vent’anni vivo qui. Questa è la mia casa, questa è la mia gente.”

Monteforte Irpino — Ci sono gesti che parlano più delle parole. Il video con cui Walter Buhne , factotum della Polisportiva Michele Amodeo, ha annunciato la sua candidatura al Consiglio comunale di Monteforte Irpino, nella lista “E’ORA” a sostegno del candidato sindaco Fabio Sirico, è uno di questi. Si apre con due ragazzi di colore che giocano insieme, ridono, si passano un pallone. È un’immagine semplice ma densa di significato: un piccolo frammento di quotidianità che diventa simbolo di convivenza, rispetto e futuro condiviso.

Poi la sua voce, calma e autentica: “Abito a Monteforte da vent’anni. Sono originario di Portici, ma questa è la mia casa. È questo il mio esempio di integrazione.”

Buhne non alza i toni, non promette miracoli. Parla con la misura di chi ha scelto di appartenere, non per convenienza ma per convinzione. La sua è la voce di chi conosce la gente, i problemi, le strade, le piazze, le difficoltà quotidiane di un paese che ha saputo accoglierlo e che ora lui vuole rappresentare.

Imprenditore e uomo di sport, da anni Walter Buhne è un punto di riferimento nel tessuto sociale di Monteforte. Con la Polisportiva Michele Amodeo ha costruito non solo una realtà sportiva, ma anche uno spazio d’incontro dove giovani di ogni provenienza imparano il valore della disciplina, della collaborazione e della solidarietà. Lo sport come scuola di vita, la comunità come campo di gioco.

Il suo messaggio, affidato a un video asciutto e sincero, è quello di chi crede ancora nella politica come servizio, nel dovere morale di restituire qualcosa al luogo che ti ha accolto. Nessuna retorica, solo la consapevolezza che l’impegno civile nasce dall’esempio, dalla coerenza e dall’ascolto.

Monteforte Irpino, nel suo racconto, non è solo un comune da amministrare, ma un luogo dell’anima, un crocevia di persone, storie e speranze. In ogni parola di Buhne si avverte la convinzione profonda che la buona politica non è fatta di promesse, ma di presenza, di rispetto e di fiducia reciproca.

Ci sono uomini che non parlano di ideali: li vivono. Walter Buhne sembra appartenere a questa categoria. Nel suo tono si ritrova qualcosa di quella sobrietà e di quella fede civile che richiamano l’esempio dei grandi servitori delle istituzioni: il credere che l’impegno pubblico sia un atto d’amore verso la propria comunità e che la dignità delle persone venga sempre prima di tutto.

Nel suo sguardo e in quel video che inizia con due ragazzi di colore , c’è la visione di un paese che non teme la diversità, ma la riconosce come ricchezza. Un paese dove la parola “noi” conta più della parola “io”.

Monteforte Irpino, per Walter Buhne, non è soltanto il luogo dove vive. È il posto in cui ha scelto di restare. E oggi, con la sua candidatura nella lista E’ORA al fianco di Fabio Sirico, sembra voler dire a tutti: “Servire è il modo più alto di appartenere.”