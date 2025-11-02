BENEVENTO. Tutto pronto per il 4 novembre 2025 – Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate

Il prossimo 4 novembre ricorre la giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate la cui celebrazione rappresenta un momento per ricordare il sacrificio di tutti i caduti e per esprimere il doveroso riconoscimento alle Forze Armate per il quotidiano impegno nella difesa delle istituzioni democratiche.

La tradizionale cerimonia commemorativa avrà inizio alle ore 10:30 in Piazza Castello con lo schieramento del picchetto d’onore.

Il Prefetto, insieme al Comandante Provinciale Carabinieri di Benevento, al Sindaco di Benevento ed al Presidente della Provincia, deporrà una corona di alloro ai piedi del Monumento ai Caduti, dando successivamente lettura del messaggio del Capo dello Stato.

Seguiranno la lettura del messaggio del Ministro della Difesa alle Forze Armate da parte del Comandante Provinciale dei Carabinieri e le allocuzioni del Sindaco del Comune di Benevento e del Presidente della Provincia.

Saranno presenti le Associazioni Combattentistiche e d’Arma con i rispettivi Labari e Gonfaloni, l’Unicef e una rappresentanza di studenti di alcuni Istituti di Benevento e della provincia.

Le musiche saranno eseguite a cura degli allievi del Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento, sotto la direzione del Maestro Vincenzo D’Arcangelo.

Al termine della cerimonia saranno consegnate le onorificenze dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”, ai seguenti 13 cittadini della provincia di Benevento:

saranno insigniti del titolo di Commendatore:

Dr. Gaetano BEATRICE , Dirigente Medico Responsabile dell’Unità Operativa Semplice Dipartimentale (U.O.S.D.) “Procedure Endoscopiche Toraciche Invasive” del Dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare dell’Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento.

, Dirigente Medico Responsabile dell’Unità Operativa Semplice Dipartimentale (U.O.S.D.) “Procedure Endoscopiche Toraciche Invasive” del Dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare dell’Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento. Dr. Giacomo FUSCO , Medico Specialista in servizio presso l’ASL di Benevento.

, Medico Specialista in servizio presso l’ASL di Benevento. Dr. Paolo PELOSI, Generale di Brigata dell’Arma dei Carabinieri in congedo e Responsabile della Sicurezza e Intelligence Gruppo “Grimaldi” con sede in Napoli.

saranno insigniti del titolo di Cavaliere:

Dr. Giovanni CATURANO , Direttore dell’ACI di Salerno e Direttore ad interim di Palermo.

, Direttore dell’ACI di Salerno e Direttore ad interim di Palermo. Sig. Antonio COMPATANGELO , Appuntato Scelto dell’Arma dei Carabinieri in servizio presso il Comando Stazione Carabinieri di Ceppaloni.

, Appuntato Scelto dell’Arma dei Carabinieri in servizio presso il Comando Stazione Carabinieri di Ceppaloni. Sig. Gerardo DE CURTIS , Luogotenente dell’Aeronautica Militare in servizio presso il 9 ° Stormo “Francesco Baracca” di Grazzanise (CE), 1^ Brigata Aerea “Operazioni Speciali”.

, Luogotenente dell’Aeronautica Militare in servizio presso il 9 ° Stormo “Francesco Baracca” di Grazzanise (CE), 1^ Brigata Aerea “Operazioni Speciali”. Dr. Rosario DE PIETTO , Luogotenente CS dell’Arma dei Carabinieri, già Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Cerreto Sannita.

, Luogotenente CS dell’Arma dei Carabinieri, già Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Cerreto Sannita. Dr. Pasquale FURNO , Luogotenente dell’Arma dei Carabinieri CS in servizio presso la Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica di Benevento.

, Luogotenente dell’Arma dei Carabinieri CS in servizio presso la Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica di Benevento. Sig. Leucio LA FAZIA , Maresciallo Aiutante dell’Aeronautica Militare in congedo.

, Maresciallo Aiutante dell’Aeronautica Militare in congedo. Sig. Bruno MACOLINO , Brigadiere Capo della Guardia di Finanza in servizio presso la Tenenza della Guardia di Finanza di Solopaca.

, Brigadiere Capo della Guardia di Finanza in servizio presso la Tenenza della Guardia di Finanza di Solopaca. Dr. Giancarlo MIGNONE , Colonello dei Bersaglieri in servizio presso lo Stato Maggiore della Difesa in Roma.

, Colonello dei Bersaglieri in servizio presso lo Stato Maggiore della Difesa in Roma. Avv. Stefano TANGREDI , Presidente Regionale Campania della Croce Rossa Italiana.

, Presidente Regionale Campania della Croce Rossa Italiana. Sig. Giuseppe ZUZOLO, Imprenditore nel settore di macchine agricole in San Giorgio del Sannio.

La cerimonia dell’ammainabandiera da parte dell’Arma dei Carabinieri è prevista per le ore 16:00.