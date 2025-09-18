BAIANO. Rispettare l’ambiente è segno di educazione e civiltà.

Mi permetto di evidenziare un comportamento ampiamente diffuso che andrebbe evitato per migliorare l’ambiente nel quale viviamo e la convivenza civile. Premetto di non aver mai fumato per cui non riesco a capire le esigenze (o il piacere) di chi fuma. E’ scientificamente accertato che il fumo provoca danni alla salute ed emana sostanze tossiche che, se respirate dai non fumatori, sono altrettanto pericolose. Pur tuttavia sono tollerante per chi si abbandona a questo diciamo “vizio” e sono disposto a sopportare gli amici che ne sono “schiavi”. Peraltro trovo ipocrita il comportamento dello Stato che da un lato sente il dovere di avvisare sul pericolo del fumo e dall’altro continua a lucrare su questa pratica diffusa. Ma c’è un comportamento della maggior parte dei fumatori per me insopportabile: fumare e gettare a terra i mozziconi di sigaretta. I nostri marciapiedi, le strade, i luoghi d’incontro, i parcheggi per auto (dove i proprietari scaricano i porta cenere) sono disseminati di centinaia e centinaia di cicche. Uno spettacolo indecoroso e incivile e poco educato nei confronti della comunità. Quando si lascia a terra un residuo di tal genere, ciascuno dovrebbe porsi la domanda: io sporco, ma chi lo rimuoverà per tener pulita la strada? Non dico di munirsi di un mini – contenitore tascabile per i mozziconi, ma almeno smaltirli nella decine di cestini di rifiuti posizionati in ogni angolo della piazza, della villa comunale e delle strade. Da cittadino di Baiano mi mortifico nel sedermi su una panchina circondato da questo tipo di rifiuti. Per questo mi sento di rivolgere un amichevole invito a tutti i fumatori. Non è una grande fatica utilizzare i cestini portarifiuti: pochi passi, cestinate la cicca ed avrete la coscienza a posto. Un piccolo sacrificio per dare un contributo al decoro della nostra comunità. Viva Baiano.

Antonio Vecchione 18 settembre 2025