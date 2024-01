BAIANO. La Polizia Municipale sospende attività commerciale per mancanza di autorizzazioni

La Polizia Municipale del Comune di Baiano, diretta dal Capitano Francesco Tavasso, durante un normale controllo di occupazione del suolo pubblico, ha emesso oggi un verbale di accertata violazione contro un titolare di una ditta individuale con sede in Baiano, per l’apertura di un esercizio di vicinato destinato alla vendita di prodotti ittici. Il provvedimento, numerato come Verbale n. 1/2024 del 03.01.2023,contesta la presunta violazione dell’art. 26 della Legge Regionale della Campania n. 7/2020.

L’art. 145, comma 2, della suddetta Legge Regionale infatti stabilisce che l’apertura di attività commerciali in assenza del prescritto titolo abilitativo comporta per il comune l’obbligo di disporre, previa contestazione, la chiusura immediata dell’attività. In aggiunta, la sanzione pecuniaria può variare da 2.500 a 15.000 euro.

Il Responsabile del SUAP, con decreto sindacale n. 4 del 14.02.2023, ha conferito a se stesso il compito di gestire le materie di competenza, conferendo così l’autorità necessaria per l’adozione del provvedimento.

La procedura, inizialmente avviata tramite una richiesta, era stata sospesa per richiesta di integrazioni. Tuttavia, ad oggi, nessuna documentazione integrativa è stata ricevuta dall’Ente.

Il Responsabile del SUAP ha emesso quindi l’ordinanza di chiusura temporanea dell’attività citando la mancanza di titolo abilitativo.