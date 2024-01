MUGNANO. Tutto pronto per la festa del Maio. Non mancano le novità

(Riceviamo e Pubbichiamo). Ritorna la festa del Maio a Mugnano del Cardinale con tante novità e con un importante innovazione ovvero la nascita dell’ associazione pro maio.

Per motivi tecnici e di tempo ancora in fase assembleare.

Vanta già all’ attivo 50 soci tra grandi e piccoli.

Ognuno ha contribuito e contribuirà per la riuscita della festa.

Il Maio prende nuova linfa si adegua ai tempi ed alle restrizioni semrpe più pungenti.

Comunque un appuntamento da non perdere.

La cittadinanza è invitata.

Grandi novità per i più piccoli.

La tradizione è il DNA di un popolo, non vanno dimenticate e per queste bisogna lottare uniti tutti insieme.