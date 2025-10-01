Sperone, “Uniti per Sperone” annuncia un pubblico comizio in Piazza Luigi Lauro

Sperone (AV) – Il gruppo di opposizione “Uniti per Sperone” ha annunciato un pubblico comizio che si terrà domenica 5 ottobre alle ore 10:30 in Piazza Luigi Lauro.
L’incontro sarà l’occasione per presentare alla cittadinanza le iniziative politiche del movimento e affrontare i principali temi riguardanti la vita amministrativa del paese.
Con questo appuntamento, il gruppo intende rilanciare il proprio ruolo di opposizione attiva e proporre una diversa visione per la comunità speronese, favorendo il confronto diretto con i cittadini.
“Uniti per Sperone” invita dunque la popolazione a partecipare numerosa per ascoltare il dibattito e contribuire con idee e proposte al futuro della città.