BAIANO. “De Luca pensa solo al terzo mandato”: attacco di Stefano De Laurentiis, esponente di Fratelli d’Italia

Parole durissime quelle di Stefano De Laurentiis, membro del direttivo provinciale di Fratelli d’Italia, che attacca senza mezzi termini il governatore della Campania, Vincenzo De Luca. “Per l’attuale governatore conta solo candidarsi per occupare e blindare le poltrone per sé e per i figli”, dichiara De Laurentiis, criticando quella che definisce una gestione autoreferenziale del potere.

De Laurentiis accusa De Luca di essere interessato esclusivamente alla propria carriera politica e al terzo mandato, mentre ignora i gravi problemi della Campania. “A questi signori delle truppe cammellate De Luchiane interessa solo coltivare il proprio orticello. I trasporti EAV non funzionano, la sanità è al collasso, c’è una perenne carenza idrica. E l’Alto Calore, che dovrebbe gestire e valorizzare le risorse idriche, ha solo sperperato risorse”, aggiunge.

Secondo De Laurentiis, De Luca sarebbe impegnato solo nella “gestione dei carrozzoni” pubblici, con l’unico scopo di posizionare persone di fiducia, senza considerare le condizioni critiche in cui versano servizi essenziali come l’Alto Calore, lasciando molte comunità in emergenza idrica costante. “Può crollare il mondo, ma per De Luca conta solo il terzo mandato. Sembra un bambino capriccioso a cui interessa solo il proprio giocattolo, anche se tutto il resto va a pezzi”, afferma l’esponente di Fratelli d’Italia.

Il problema, sostiene De Laurentiis, si riflette anche sui trasporti e sulla sanità, in cui le difficoltà per i pendolari e le lunghe attese per le visite specialistiche penalizzano gravemente i cittadini, a vantaggio di chi può permettersi cure private. In questo contesto, De Laurentiis esprime apprezzamento per Salvatore Alaia, ex sindaco di Sperone, che ha denunciato i disservizi nei trasporti.

Infine, De Laurentiis chiude con una frecciata al noto slogan elettorale di De Luca, “Mai più ultimi”: “Se vuole candidarsi, lo faccia. Saranno i cittadini a mandarlo a casa. Se ne farà una ragione? Mah…”, lasciando intendere che la pazienza dei campani potrebbe essere giunta al limite. (Albino Albano)-