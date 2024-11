11ª Edizione del Premio BiNews: Celebrazione delle Eccellenze dell’Anno il 28 dicembre a Baiano

L’attesa è alle stelle per l’11ª edizione del Premio BiNews, l’evento annuale che celebra le eccellenze nei diversi ambiti del panorama economico, culturale e sociale. La cerimonia si terrà il prossimo 28 dicembre 2024, alle ore 20:00, presso il prestigioso Teatro Colosseo di Baiano, una location d’eccezione che accoglierà personalità illustri e il pubblico delle grandi occasioni.

Un tributo ai protagonisti dell’innovazione e del talento

Il Premio BiNews si propone di valorizzare coloro che si sono distinti per meriti particolari nel corso dell’anno, premiando l’impegno, la creatività e il contributo dato al territorio. La giuria, composta da esperti e giornalisti, è al lavoro per selezionare i vincitori tra un vasto numero di candidati che si sono fatti notare nei campi della cultura, dello sport, dell’imprenditoria, della sostenibilità ambientale e delle nuove tecnologie.

Un evento di prestigio

La serata sarà arricchita da momenti di intrattenimento, performance artistiche e interventi istituzionali. Oltre alla consegna dei riconoscimenti, l’evento offrirà l’occasione per discutere i principali temi legati allo sviluppo e all’innovazione, che vedrà protagonisti esperti e premiati, pronti a offrire spunti di riflessione sul futuro del territorio.

Un riconoscimento che guarda al futuro

Il Premio BiNews non è solo una celebrazione del merito, ma anche una piattaforma per promuovere una visione condivisa e sostenibile di crescita e sviluppo. I premiati di quest’anno saranno ambasciatori dell’eccellenza locale, esempi concreti di come determinazione e talento possano portare a traguardi straordinari.

Il 28 dicembre 2024, il Teatro Colosseo di Baiano sarà il cuore pulsante di questa celebrazione, pronta a ispirare il territorio e a rinnovare il suo impegno nel premiare l’eccellenza. Un appuntamento imperdibile per chiunque desideri celebrare il successo e guardare con ottimismo al futuro.