Particelle di materiale bianco galleggiano nel fiume Ufita.

In località Valle Ufita, il tratto del fiume Ufita, che scorre antistante l’area industriale questa mattina 28 novembre ’24 alla briglia esistente tra i comuni di Sturno e Flumeri, l’acqua presentava in superficie particelle di schiuma bianca, di cui non si sa che tipo di materiale galleggi sull’acqua e ne la provenienza.

Sono anni, che portiamo avanti queste segnalazioni sul degrado ambientale del fiume Ufita, e anche del torrente Fiumarella, ma senza ottenere risultati tangibili.

Il fiume Ufita nei primi anni sessanta, su entrambe le sponde si potevano fare i picnic e l’acqua era limpida. Poi con l’industrializzazione di Valle Ufita, l’alveo e le due sponde del fiume, sono in perfetto degrado ambientale.

Oltre all’acqua inquinata, anche l’abbandono, di materiale inquinante tipo plastica e rifiuti in genere continua. Nonostante, che nei paesi contornanti Valle Ufita, facciano la raccolta differenziata dei rifiuti, tipo porta a porta. Confidiamo, sugli enti deputati, perché procedano a fare un controllo sulla presenza anomala che galleggia sull’acqua del fiume e del materiale vario abbandonato sulle sponde.

Carmine Martino