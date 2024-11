Lauro ospita la Giornata di Prevenzione: visite specialistiche gratuite per la salute

Martedì 3 dicembre 2024, l’Istituto Comprensivo Statale “Benedetto Croce” di Lauro (AV), nella località Migliano, sarà la sede della Giornata di Prevenzione, un’iniziativa importante dedicata alla salute e al benessere, patrocinata dal Comune di Lauro.

Dalle ore 17:30, sarà possibile accedere a visite mediche gratuite con specialisti di diversi settori. Tra i servizi disponibili:

•Visite senologiche a cura del Dr. Carlo Iannace, direttore della Breast Unit dell’Ospedale Moscati di Avellino.

•Visite cardiologiche con ECG, effettuate dal Dr. Francesco De Stefano.

•Consulenze dermatologiche con il Dr. Raffaele Iandoli.

•Consulenze nutrizionali, guidate dalla Dr.ssa Francesca Sepe.

•Test audiometrici con il Dr. Francesco Topo e la Dr.ssa Romina Mocerino.

Le visite saranno eseguite esclusivamente su prenotazione tramite WhatsApp al numero indicato (+39 331 830 5469), attivo dal lunedì al venerdì, dalle 15:00 alle 18:00. Ogni partecipante potrà prenotare un massimo di due visite diverse, inviando un messaggio con il proprio nome, cognome e la specialità richiesta.

Si consiglia di portare eventuali esami precedenti (ecografie, mammografie, ecc.) per agevolare il lavoro dei medici. L’iniziativa, organizzata con il supporto dell’A.M.D.O.S. di Forino e altre associazioni locali, mira a promuovere la prevenzione come strumento essenziale per la tutela della salute.

Questa giornata non solo offre un’occasione concreta per prendersi cura di sé stessi, ma rappresenta anche un’opportunità per sensibilizzare la comunità sull’importanza della prevenzione.