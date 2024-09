SIRIGNANO. Perdita d’acqua sulla Statale 7 bis: spreco di litri preziosi a causa di una tubatura rotta

Da diversi giorni sulla Statale 7 bis, nei pressi di Sirignano, si sta verificando una significativa perdita d’acqua causata dalla rottura di una tubatura. Litri e litri d’acqua si disperdono lungo la strada, senza che finora sia stato effettuato alcun intervento per risolvere il guasto.

La situazione appare particolarmente grave considerando il periodo di carenza idrica che nelle settimane scorse estive ha interessato la zona. L’Alto Calore ha già imposto limitazioni al servizio, con chiusure notturne in molte aree per razionalizzare le risorse idriche. Vedere tanta acqua sprecata in un momento così critico rappresenta un vero e proprio paradosso, soprattutto per chi ogni giorno deve fare i conti con la mancanza d’acqua nelle ore serali.

Secondo le prime informazioni, l’area interessata dalla perdita rientrerebbe nella competenza del comune di Sirignano. Tuttavia, nonostante le segnalazioni dei cittadini e il danno evidente, nessun intervento è stato ancora avviato per riparare la tubatura rotta.

I residenti e gli automobilisti che transitano lungo la Statale 7 bis sperano in un intervento tempestivo delle autorità competenti per evitare ulteriori sprechi d’acqua e ripristinare il tutto. In un momento in cui la gestione delle risorse idriche è una priorità, la risoluzione di questo problema diventa ancora più urgente.