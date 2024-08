Motori: gli irpini Fred Ragno e Alessio Ascione primi allo Slalom di Montesano sulla Marcellana

Una nuova duplice vittoria messa a segno dai piloti avellinesi Fred Ragno e Alessio Ascione della scuderia Power Car Competition.

Alla 15^ edizione dello Slalom Città di Montesano sulla Marcellana, in provincia di Salerno, i portacolori della compagine irpina si sono aggiudicati rispettivamente il primo posto della classe N2000 e del gruppo N e della classe A2000 e del gruppo A.

Un secondo posto di classe N2000, invece, per Sandro Rusolo.

Risultati, quindi, molto importanti conquistati in una gara valida per il Trofeo Centro Sud Aci Sport, per la Coppa 3^ zona (Lazio, Molise, Campania) e anche tappa del 21° Challenge Interregionale CPB (Campania, Puglia, Basilicata).

Ancora una volta, l’impegno e la determinazione dimostrata al volante dai piloti, insieme allo sforzo compiuto dall’intero team, sono stati premiati.

I punti incassati nella competizione, penultimo appuntamento Coppa Aci, risultano ancora più preziosi in vista del finale di stagione con il 37° Slalom Croce di Cava, sempre nel Salernitano, previsto per il 13 ottobre e a seguire con la partecipazione all’atteso ritorno del Rally dell’Irpinia, giunto alla 29^ edizione, in programma per il 19 e 20 ottobre.