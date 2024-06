M5S Avellino, grande soddisfazione per il risultato di Gengaro e il fronte progressista.

Il grande risultato del primo turno amministrativo ad Avellino conferma la bontà del progetto del fronte progressista e dell’intuizione del presidente Giuseppe Conte. Il risultato positivo di Gengaro è anche quello del progetto politico a cui il M5S ha aderito convintamente nel Paese. Il M5S, nonostante una flessione che segue quella a livello nazionale, è stato decisivo per il successo al primo turno del candidato sindaco Antonio Gengaro. Ma la partita non è finita ed elettori, iscritti e candidati del M5S saranno sempre più convintamente accanto a Gengaro. Con lui alla guida – con i nostri eletti, i candidati e gli attivisti -contribuiremo in consiglio comunale alla rinascita di questa città, devastata dai cinque anni dell’amministrazione Festa. Il Movimento c’è, è presente, continuerà a portare avanti il proprio progetto su lavoro, sostenibilità, cultura, giovani. Il patrimonio di idee raccolto in queste settimane con i nostri candidati non andrà perduto e sarà alla base delle politiche che proporremo per la nostra comunità. Con l’occasione, un grazie di cuore va agli elettori, agli attivisti e ai candidati che sono la linfa del Movimento.