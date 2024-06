Incendio a Teora: Intervento dei Vigili del Fuoco per una Rotopressa in Fiamme

Non Teora, 12 giugno 2024 – Alle ore 18:50 di oggi, la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Lioni è intervenuta in contrada Vallone del Lupo, nel comune di Teora, per spegnere un incendio che ha coinvolto una rotopressa, una macchina agricola utilizzata per la produzione di rotoballe di fieno.

Le fiamme, che si sono sviluppate mentre il mezzo era in lavorazione, sono state rapidamente domate dai Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area circostante. Fortunatamente, non si sono registrate persone coinvolte nell’incidente.

Grazie alla tempestività dell’intervento, è stato possibile evitare che l’incendio si propagasse ulteriormente, limitando i danni alla sola macchina agricola. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare, ma le autorità competenti stanno conducendo le indagini per determinarne l’origine.