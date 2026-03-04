GROTTAMINARDA. Domani l’inaugurazione del ristrutturato Asilo di via Bisciglieto

Benedizione e taglio del nastro per il rinnovato Asilo Nido di via Bisciglieto. L’appuntamento è per domani, giovedì 5 marzo alle ore 16:00.

Già effettuato il trasloco di arredi e materiale didattico, la scuola è pronta ad accogliere i bambini.

Ricordiamo che la struttura grazie ad un finanziamento del Ministero dell’Istruzione di 876.408,72 euro, ottenuto dal Comune di Grottaminarda, è stata interessata da interventi di adeguamento sismico, riqualificazione energetica, sistemazione esterna, impianti e rifiniture generali, tutto con materiali ecosostenibili. Un intervento che è andato a migliorare standard di qualità e capienza, consentendo il passaggio da Micronido ad Asilo Nido.