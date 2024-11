Sequestrati ad Avellino 3.000 addobbi natalizi e oltre 400 fuochi d’artificio illegali

In vista delle festività natalizie, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Avellino ha intensificato i controlli per garantire la sicurezza dei consumatori e prevenire la diffusione di prodotti non conformi. Due importanti operazioni, condotte dalla Tenenza di Baiano e dal Gruppo di Avellino, hanno portato al sequestro di materiale pericoloso e non a norma.

Addobbi natalizi non sicuri a Mugnano del Cardinale

I finanzieri della Tenenza di Baiano, durante un controllo in un’attività commerciale a Mugnano del Cardinale, hanno sequestrato 2.960 addobbi natalizi privi dei requisiti minimi di sicurezza imposti dalla normativa europea. Questi prodotti, immessi sul mercato senza informazioni adeguate sui rischi legati al loro utilizzo, rappresentavano un pericolo per i consumatori.

Il titolare dell’attività è stato segnalato alla Camera di Commercio di Irpinia-Sannio e rischia una sanzione amministrativa fino a 30.000 euro.

Fuochi d’artificio illegali scoperti in un garage

In un’altra operazione, i finanzieri del Gruppo di Avellino hanno perquisito un garage situato sotto un condominio, dove sono stati rinvenuti:

375 articoli pirotecnici di categoria F4, con un contenuto esplosivo netto di 13,819 kg.

34 manufatti pirotecnici artigianali non classificati, con un peso lordo di circa 3 kg, privi di qualsiasi indicazione sulla quantità di carica esplosiva.

A causa dell’elevata pericolosità del materiale e della sua ubicazione in prossimità di abitazioni civili, i finanzieri hanno proceduto al sequestro e all’arresto in flagranza di un cittadino italiano di 44 anni (C.A.R.). L’uomo è stato sottoposto a giudizio per direttissima.

Sicurezza e prevenzione

La detenzione di fuochi d’artificio illegali vicino a edifici residenziali rappresenta un rischio gravissimo per la sicurezza pubblica. L’operato della Guardia di Finanza di Avellino conferma l’impegno costante per tutelare i consumatori, promuovere la leale concorrenza e contrastare la vendita di prodotti pericolosi e non conformi agli standard europei.