De Lieto: Comune Avellino, più attenzione a sicurezza urbana, con candidati che conoscono problemi

“La sicurezza urbana richiede maggiore attenzione da parte delle istituzioni. I cittadini sono sempre più sensibili a questo tema. E’ fondamentale che negli enti locali vi siano rappresentanti che conoscano problemi e questioni da affrontare su tale versante, ma soprattutto che siano autenticamente intenzionati a portare avanti iniziative per garantire maggiore sicurezza”. Ad affermarlo è Antonio de Lieto segretario generale del Lisipo – Libero sindacato di Polizia e segretario nazionale dell’associazione Amici della Polizia.

“Anche in città – prosegue il dirigente sindacale – solitamente considerate tranquille, come Avellino, non mancano episodi di delinquenza e di degrado, che destano preoccupazione e soprattutto in certi periodi un allarme non indifferente, rendendo di crescente attualità il tema della sicurezza.

Quando si parla di vivibilità e di qualità della vita di un territorio è pertanto necessario analizzare anche il livello di agibilità degli spazi pubblici, il tasso di inquinamento malavitoso delle attività produttive ed economiche, le dinamiche di convivenza civile nell’ambito della comunità locale.

Occorre quindi che le forze politiche e sociali si occupino di questi nodi delicati, esprimendosi, confrontandosi, assumendo posizioni chiare e avanzando proposte concrete.

In campagna elettorale ci si aspetta che si comunichi ai cittadini quali misure ci si impegna ad assumere. Ma purtroppo spesso non è così.

Ci sembra quindi opportuno sostenere pubblicamente chi è effettivamente attento alla questione della sicurezza urbana.

Fortunatamente, ben due iscritti e dirigenti dell’associazione Amici della Polizia hanno scelto di candidarsi alle amministrative di Avellino: il segretario nazionale vicario, Massimo Picone, e la segretaria regionale della Campania, Assunta Clemente.

Due persone affidabili, che conoscono i problemi e sono pronte a spendersi per la collettività. Due candidati con le carte in regola, grazie all’esperienza maturata nei propri settori di competenza e per la dedizione dimostrata nel sodalizio.

A loro, dunque, va tutto il nostro sostegno, sicuri che sapranno farsi portavoce delle esigenze della comunità e accendere i riflettori sul terreno della sicurezza urbana, con proposte mirate”.