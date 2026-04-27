Mugnano del Cardinale: Irpiniambiente, nuovi recapiti per l’utenza: attivo il numero verde

Il Comune di Mugnano del Cardinale informa la cittadinanza in merito a una comunicazione ufficiale di Irpiniambiente S.p.A. riguardante l’aggiornamento dei recapiti telefonici e delle modalità di contatto per i servizi.

L’azienda ha reso noto che i precedenti numeri telefonici dedicati all’utenza sono stati dismessi. Attualmente è attivo un unico numero verde: 800 90 16 28, operativo dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria 08:30 – 16:30 (esclusi i giorni festivi).

Attraverso questo servizio sarà possibile:

* prenotare il ritiro di rifiuti ingombranti e RAEE (nei comuni in cui il servizio è attivo);

* segnalare mancati ritiri o disservizi ordinari;

* richiedere informazioni sui servizi di gestione dei rifiuti.

Al di fuori degli orari del call center, il sistema automatico indirizzerà le chiamate verso un numero di emergenza: 347 25 33709, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Questo recapito è destinato esclusivamente alla gestione di situazioni straordinarie o di particolare criticità legate al servizio, con priorità per enti e forze dell’ordine.

Irpiniambiente precisa che le richieste ordinarie dovranno continuare a essere effettuate tramite il numero verde negli orari indicati, al fine di garantire una gestione più efficiente e organizzata del servizio.

L’Amministrazione invita i cittadini a prendere nota dei nuovi recapiti e a farne un uso corretto, contribuendo così a migliorare la qualità dei servizi sul territorio.