Tragedia sulla Cilentana: investita e uccisa una donna nella notte

AGROPOLI – Dramma nella notte lungo la strada statale Cilentana, nei pressi dello svincolo di Agropoli Nord in direzione Capaccio Paestum. Una donna ha perso la vita dopo essere stata investita da un’auto in transito.

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima – una quarantenne – si trovava a piedi lungo la carreggiata quando è stata travolta dal veicolo. L’impatto è stato violentissimo e non le ha lasciato scampo: all’arrivo dei soccorsi del 118, per la donna non c’era già più nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Agropoli, che hanno avviato i rilievi per chiarire con esattezza la dinamica dell’accaduto. Le circostanze restano ancora al vaglio degli inquirenti.

Dalle prime informazioni, la donna – di origine straniera ma residente nella zona – potrebbe essersi trovata in una condizione di difficoltà. L’automobilista coinvolto si sarebbe fermato subito dopo l’impatto, prestando soccorso e allertando i sanitari.

Ora saranno gli accertamenti delle autorità competenti, anche di natura medico-legale, a fare piena luce su quanto accaduto e a stabilire eventuali responsabilità.