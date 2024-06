AVELLINO. Un Anno di Mostre al Museo Irpino: Inaugurazione di “Anatomia del Vuoto” di Cristina Cianci

Il Museo Irpino, situato all’interno del Complesso Monumentale Carcere Borbonico, inaugura un anno di eventi artistici con la mostra “Anatomia del Vuoto” di Cristina Cianci. L’esposizione, curata da Michelangelo Giovinale con la direzione organizzativa di Gerardo Fiore, è realizzata in collaborazione con Montoro-Contemporanea.

Dettagli della Mostra

Titolo : “Anatomia del Vuoto”

: “Anatomia del Vuoto” Artista : Cristina Cianci

: Cristina Cianci Curatore : Michelangelo Giovinale

: Michelangelo Giovinale Direzione Organizzativa : Gerardo Fiore

: Gerardo Fiore Collaborazione : Montoro-Contemporanea

: Montoro-Contemporanea Date : Venerdì 7 giugno – Sabato 27 luglio 2024

: Venerdì 7 giugno – Sabato 27 luglio 2024 Inaugurazione: Venerdì 7 giugno alle ore 18.00

Cristina Cianci esplora il concetto di vuoto, un tema complesso che l’artista affronta attraverso una relazione profonda tra la sua esistenza e la manipolazione della materia. La mostra rappresenta un viaggio tra il visibile e l’invisibile, un’indagine sulla perdita, dove il dolore personale si fonde con quello universale. Giovinale ricompone questo percorso, partendo dagli esordi dell’artista, focalizzandosi sul carattere dominante di antiche anfore e sulla forza immanente del loro contenuto.

Temi e Opere

Il lavoro di Cristina Cianci si sviluppa su diversi filoni concettuali: le Grandi Madri, la Mater Materia e il Contenere. Questi temi riassumono la sua produzione artistica, esprimendo un’arte che rifugge dalle inutili liturgie estetiche. La sua ricerca ventennale è un continuo dialogo tra la vita e l’arte, con un particolare accento sul confine tra l’artista e la donna. Attraverso le sue opere, Cianci lascia intravedere un profilo di donna schivo e riservato, che si esprime in forme essenziali e scarne.

Orari di Apertura

La mostra sarà aperta al pubblico dal martedì al sabato nei seguenti orari:

Mattina: 09:00 – 13:00

Pomeriggio: 16:00 – 19:00

La mostra resterà chiusa nelle giornate di domenica e lunedì. L’accesso è libero e gratuito, offrendo a tutti la possibilità di immergersi nelle opere di Cristina Cianci.

Informazioni e Contatti

Per ulteriori informazioni sulla mostra e sugli eventi in programma, è possibile contattare il Museo Irpino. Questo evento rappresenta un’opportunità unica per scoprire il lavoro di un’artista che ha saputo dare forma al vuoto, esplorando i limiti insondabili dell’arte e della vita.

Il Museo Irpino vi aspetta per un anno ricco di appuntamenti culturali e artistici, iniziando con l’emozionante esposizione di Cristina Cianci.