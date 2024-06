“Madri oltre il destino” di Imma Pezzullo, ad Avellino Letteraria

Sabato 8 giugno alle 18, presso Villa Amendola sarà presentato il libro: “Madri oltre il destino”, di Imma Pezzullo, D’Amato editore.

Una antologia che racconta la storia di donne impegnate nella difficile avventura della maternità. Maternità intesa come sentimento, come emozione, propensione alla vita. Donne comuni, straordinarie, che nella loro quotidianità, nella loro fragilità, in una società che giudica, affrontano tutto con grande forza. E’ questa la vera sfida, la vera bellezza di queste madri coraggiose. L’ultima storia è dedicata ad un uomo, a riprova che la maternità non appartiene solo alle donne, ma a tutti coloro che sentono l’esigenza della cura dentro di sé verso l’altro.

Dopo i saluti del direttore artistico, Annamaria Picillo e di don Roberto Piemonte, Vicario Episcopale per la Pastorale delle Arcidiocesi, Salerno, Campagna ed Acerno, interverrà, l’editore, Francesco D’Amato. Partecipa con l’autrice, Alessandra Malanga, presidente Commissione Salute dell’Ordine dei Giornalisti della Campania. Esposizione a tema delle opere pittoriche dell’artista, Stefano Buonavita. Intermezzo musicale a cura del maestro fisarmonicista, Matteo Tordiglione. Coordina l’evento la giornalista, Daniela Apuzza.