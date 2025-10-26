Il M.I.D. scrive al Prefetto per la tutela delle categorie fragili in occasione del terremoto in Irpinia del 25 Ottobre.

Successivamente allo sciame sismico avvertito e registrato in Irpinia nella tarda serata di ieri che ha scosso l’intera popolazione il M.I.D., coordinato da Giovanni Esposito, ha inviato nell’immediato una comunicazione alla Funzione 2 del CCS Sanità e Assistenza Sociale, nonché a sua eccellenza Prefetto di Avellino Rossana Riflesso con la propria disponibilità ampiamente collaborativa volta a tutelare i propri iscritti e le categorie fragili della Provincia di Avellino segnalando all’Ufficio preposto tutte le eventuali problematiche e criticità al M.I.D. eventualmente pervenute alla nostra attenzione, al fine in ultimo di fornire all’utenza anche linee guida utili emesse dalla Protezione Civile in caso di necessità.

Infine abbiamo espresso la nostra volontà di collaborare con gli uffici preposti anche in caso di necessità o laddove vi è palese la necessità o la richiesta di immediati soccorsi o il bisogno di non sentirsi soli da parte di persone sole.

Chiunque voglia segnalare eventuali situazioni di crisi o si sente solo e ha bisogno di compagnia può scriverci all’indirizzo e-mail [email protected] o contattarci al numero 329/6166452 in qualsiasi momento.