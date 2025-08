Avellino, scattano due nuove ZTL: rivoluzione nel Centro Storico e su Corso Vittorio Emanuele

Svolta nella viabilità urbana ad Avellino: con due ordinanze dirigenziali approvate oggi, il Comune ha disposto l’attivazione di due nuove Zone a Traffico Limitato che coinvolgeranno il Centro Storico e Corso Vittorio Emanuele, due aree centrali e ad alta densità di transito.

Le nuove ZTL entreranno in funzione a partire da giovedì 7 agosto 2025, inizialmente con un periodo di pre-esercizio di 30 giorni. Durante questa fase i varchi saranno attivi ma senza emissione di sanzioni, per consentire a cittadini e residenti di adeguarsi al nuovo sistema di controllo elettronico degli accessi.

Nuova ZTL nel Centro Storico

Con l’Ordinanza Dirigenziale n. 456, è stata ufficializzata la riorganizzazione della ZTL del Centro Storico, con l’attivazione di nuovi varchi elettronici in:

Via Nappi

Via Chiesa Conservatorio

Via Conservatorio delle Oblate

Contestualmente, viene spostato il varco di Rampa San Modestino, ora posizionato all’intersezione con Via San Francesco Saverio.

Secondo quanto specificato dal Comune, la nuova ZTL rientra nei limiti della precedente perimetrazione. I residenti già in possesso di autorizzazioni, così come i titolari di permessi speciali (persone con disabilità, carico e scarico merci, ecc.), non dovranno effettuare ulteriori adempimenti.

ZTL anche su Corso Vittorio Emanuele

La seconda ZTL, istituita con l’Ordinanza Dirigenziale n. 457, interesserà l’area di Corso Vittorio Emanuele, con varchi installati in:

Via Cassitto

Via De Conciliis (intersezione con Via Colombo)

Viale Italia (intersezione con Via Sellitto)

Questa zona sarà sottoposta a una fase sperimentale, limitata al periodo dal giovedì alla domenica, nella fascia oraria 23:00 – 05:00 del giorno successivo. Si tratta di una misura finalizzata alla regolamentazione della movida e alla tutela del riposo dei residenti.

Per questa seconda ZTL, i residenti avranno 30 giorni dalla data di attivazione per chiedere l’inserimento nella White List, mentre i titolari di permessi già attivi saranno inseriti d’ufficio.

Dove richiedere l’autorizzazione

Per ogni necessità, chiarimento o rilascio di permessi, i cittadini possono rivolgersi agli uffici ZTL della Polizia Municipale, in Via F. Tedesco. È consigliabile agire tempestivamente, prima della fine del pre-esercizio, per evitare disagi al momento dell’entrata in vigore definitiva del sistema.

Mobilità sostenibile e sicurezza urbana

Le due nuove ZTL rappresentano un tassello fondamentale nel piano comunale per una mobilità più sostenibile, capace di ridurre il traffico non necessario nelle aree centrali, migliorare la qualità dell’aria e valorizzare il patrimonio storico e commerciale cittadino.

Le autorità locali promettono controlli mirati e un continuo monitoraggio degli effetti delle nuove limitazioni, lasciando aperta la possibilità di future modifiche in base ai riscontri raccolti sul campo.