Guardia Sanframondi (Bn): In tanti, già nella prima serata, affollano il Percorso del Gusto della 32 edizione di Vinalia

Domani in cartellone prevede il primo appuntamento con Vinalia Kids, il seminario su Carlo Levi, lo show cooking di Pasquale Basile e le esibizioni dei gruppi Gli Atleti e Antonio Perna Trio

Un evento atteso e, per questo, imperdibile. Le stradine di Guardia Sanframondi (Bn) hanno richiamato tantissimi giovani e meno giovani nella prima delle sette sere di Vinalia, la rassegna enogastronomica giunta alla 32esima edizione e in programma fino al 10 agosto prossimo.

Il fantastico viaggio fra le preziose eccellenze sanniteda assaggiare e degustare ha proposto, oltre ai vini di ben tredici aziende del territorio, una vasta gamma diformaggi, miele, salumi (anche di maialino casertano), taralli, dolci e gelati, ben supportata dalle fantasie culinarie che vanno dalla porchetta alla braceria, dai panini ai freddi di carne, dallo spiedino di bufala ai fritti, dalla cucina popolare ai taglieri di qualità, dai rustici ai peperoni pieni a forma di gelato con stecco e due postazioni con pizza e bollicine.

Un’offerta senza eguali e in grado di soddisfare anche i palati più esigenti.

L’appuntamento enogastronomico, promosso dal Circolo Viticoltori e organizzato dal Comitato Vinalia, con i patrocini della Regione Campania, della Provincia di Benevento e del Comune di Guardia Sanframondi, il contributo della Camera di Commercio Irpinia Sannio e il supporto de La Guardiense, ha per tema la Speranza, aspettoinsostituibile per non fermarsi e credere in un futuro migliore.

Da domani sera, dalle ore 17 alle 19,30, al via anche Vinalia Kids, l’evento sensoriale dedicato ai bambini, con “Api, che meraviglia!”, laboratorio a cura della Fattoria dei Sogni di Civitella Licinio. Un’esperienza che unisce divertimento e apprendimento alla scoperta del meraviglioso mondo delle api, insetti fondamentali per il nostro ecosistema. Per informazioni e prenotazioni chiamare il 345 0457090.

Dalle ore 18,30 nell’Ave Gratia Plena, sempre per domani, si terrà un seminario dal titolo “M’avete fatto umano, Carlo Levi e i contadini del Sud”, con la relazione del critico letterario Giuseppe Colangelo e gli interventi di Raffaele Di Lonardo, Nadia Conte e Ildo Romano.

Buona la presenza anche alle mostre d’arte inserite in VinArte, ideato e diretto da Giuseppe Leone, con opere di pittura, scultura, fotografie e istallazioni eseguite da: Tonia Erbino, Gabriella Gaeta, Stefania Ianniello, Margherita Palmieri, Mariapia Saccone, Maria Carolina Siricio, Angela Tammaro., Azzurra Immediato (Direttrice sezione Fotografia), Iole Capasso, Anna Rosati, Francesco Garofano e Carmine Carlo Maffei.

Dalle ore 20,30, inoltre, nel castello medievale, domani terzo appuntamento con lo show cooking con lo chef Pasquale Basile della Tenuta Tomaso di Faicchio, con un menù tra sapori e culture.

Amuse bouche, “Il Ponte della Condivisione”: Hummus di Ceci, pane pita di Senatore Cappelli e lonzardo di maiale di razza casertana.

Antipasto – “Borsh alla Wellington”: rapa rossa in crosta, con porcini, culatello di maiale di razza casertana e creme fraiche;

Primo – Manfredi con la ricotta, babaganoush di melanzane e salsiccia di maiale di razza casertana, mostarda di pomodoro e salsa di provola affumicata;

Secondo – “Kebab del Sannio”: spiedo di maiale di razza casertana e manzo Limousine, maionese allo tzatziki, cipolla caramellata e jus di vitello;

Dessert: Interpretazione di Riso al latte e cannella.

La cena sarà accompagnata da una selezione di pani ai grani antichi coltivati presso la Tenuta Tomaso. Per prenotare chiamare al 327 2297948.

Per lo spazio dedicato alla musica live la serata sarà animata con due appuntamenti. In Piazza Mercato si esibiranno Gli Atleti con il loro punk rock, seguiti da DJ Set di Dario Cacchillo & Umby Mauriello voice. In Piazza Fabio Golino, invece, spazio al jazz con l’Antonio Perna Trio.