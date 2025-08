Altavilla Irpina – Dall’8 al 10 agosto torna “Domus Stellae”: astronomia, musica e gusto sotto le stelle.

Torna ad Altavilla Irpina l’attesissimo appuntamento con Domus Stellae, la rassegna che unisce astronomia, musica dal vivo ed enogastronomia in un contesto magico e suggestivo. Giunta alla sua terza edizione, l’iniziativa, organizzata dall’associazione Fomenta APS, si terrà dall’8 al 10 agosto 2025, nel piazzale retrostante la Chiesetta rurale della Madonna del Carmine. Il format, già apprezzato nelle precedenti edizioni per la sua capacità di fondere cultura e intrattenimento, si ripropone quest’anno con un programma ricco di performance musicali e degustazioni sotto il cielo stellato, in un’atmosfera conviviale e familiare.Si parte venerdì 8 agosto con la “Serata Bros”, che vedrà protagonisti il DJ set di Pasquale Cavaliere e l’ospite Brivido, per un’esplosione di suoni elettronici e coinvolgenti. Sabato 9 agosto sarà invece il turno degli Alma Sound Trio, con un repertorio che spazia tra swing, jazz e pop. A chiudere, domenica 10 agosto, sarà il gruppo Movimento Popolare Sannita, con un concerto dedicato alla musica popolare del territorio.Tutte le serate avranno inizio alle 20:30 e saranno accompagnate da stand di prodotti tipici, abbinando i sapori della tradizione altavillese alla bellezza del cielo notturno in uno spazio lontano dall’inquinamento luminoso.

(Andrea Squittieri)