Avellino rafforza Il suo impegno per la sostenibilità: presentato il progetto “La Grande Festa del RAЕE”

Avellino, 28 Gennaio 2026-Avellino si conferma una città all’avanguardia nelle politiche di sensibilizzazione ambientale. È stato presentato ieri, 28 Gennaio 2026, presso la sala stampa del Comune di Avellino il progetto “La Grande Festa dei RAEE”, un’iniziativa che vede l’Amministrazione Comunale e la Grande S.r.l., insieme in prima linea nel promuovere nuovamente un progetto di educazione ambientale rivolto alle scuole primarie di Avellino.

L’incontro ha visto la partecipazione della Segretaria Generale del Comune, Dott.ssa Clara Curto, del RUP dell’appalto di Igiene Urbana, Arch. Vito Guerriero, dell’Ing. Simone Censullo per la Grande S.r.l., ed una rappresentanza di Dirigenti e Docenti, referenti degli Istituti Scolastici Comprensivi di Avellino.

Il progetto ha l’obiettivo di trasformare ciò che normalmente consideriamo “scarto” in una risorsa preziosa. Gli studenti parteciperanno a un contest creativo, sfidandosi nella realizzazione di autentiche opere d’arte, come composizioni, quadri e mosaici, utilizzando i RAEE (Rifiuti di

Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche).

Il percorso si concluderà a maggio 2026 con un evento finale, durante il quale i lavori più significativi saranno premiati con buoni per l’acquisto di materiale didattico.