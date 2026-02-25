AVELLINO – PROSEGUONO GLI INCONTRI DEI CARABINIERI PER LA CULTURA DELLA LEGALITÀ E ALLA PREVENZIONE DEI FENOMENI CRIMINOSI

Negli ultimi giorni, i Carabinieri della Compagnia di Avellino hanno proseguito gli incontri di prossimità sul territorio del capoluogo. Le iniziative rientrano nel programma dell’Arma dei Carabinieri volto alla diffusione della cultura della legalità e alla prevenzione dei fenomeni criminosi, e proseguiranno anche nelle prossime settimane.

Presso il Liceo Scientifico “Mancini” di Avellino, l’incontro ha coinvolto centinaia di studenti. Il Comandante della Compagnia di Avellino, Capitano Alessandro De Palma, unitamente a personale della Compagnia Carabinieri, ha affrontato temi quali bullismo, cyberbullismo, tossicodipendenze e codice della strada, illustrando inoltre le attività dell’Arma e le opportunità di arruolamento. Analoga iniziativa si è svolta ad Atripalda, dove il Capitano, unitamente al Comandante della locale Stazione, ha incontrato gli studenti del Liceo “De Capraris”. Nel corso dell’incontro è stato illustrato il bando del concorso Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri, recentemente pubblicato. I ragazzi hanno animato un dibattito su diversi aspetti della legalità, ponendo domande sul ruolo e sulle responsabilità delle Forze dell’Ordine nella società moderna e manifestando interesse per il contributo che essi stessi possono offrire alla diffusione della cultura della legalità. Con un linguaggio chiaro e diretto, gli studenti sono stati sensibilizzati sull’importanza del rispetto delle regole e sull’uso consapevole della rete.

Ai giovani è stato inoltre rivolto un invito a sensibilizzare i propri nonni sul fenomeno delle truffe ai danni degli anziani, tema spesso affrontato anche negli incontri che l’Arma svolge nelle parrocchie del territorio irpino.

Le iniziative testimoniano l’impegno costante del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino sul territorio irpino, con particolare attenzione alle categorie più vulnerabili della popolazione.