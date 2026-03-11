Avellino, al Circolo della Stampa la “Mostra Solidale” dell’associazione BABBAALRUM

E’ tuttora in corso la “Mostra Solidale” dell’associazione BABBAALRUM nel prestigioso Circolo della Stampa di Avellino (dal 3 al 20 Marzo)

Tra i momenti più attesi della rassegna, venerdì 13 marzo alle ore 18.00 la mostra sarà impreziosita dall’esibizione artistica della violinista solofrana Maria Pia De Stefano, che con i suoi brani accompagnerà il pubblico in un’esperienza musicale intensa e suggestiva, capace di esaltare i cuori dei presenti e di creare un’atmosfera quasi soprannaturale all’interno dello spazio espositivo.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di coniugare arte e solidarietà, coinvolgendo numerosi artisti campani che hanno scelto di donare le proprie abilità specifiche per sostenere le attività dell’associazione. In esposizione saranno presenti diversi dipinti, testimonianza della generosità e dell’impegno del mondo artistico locale.

Accanto alle opere pittoriche, la mostra offrirà ai visitatori anche una sezione dedicata allo sport, con l’esposizione di cimeli donati da importanti campioni sportivi, creando così un originale incontro tra arte, passione sportiva e impegno sociale.