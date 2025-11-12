Avellino, 12 novembre 2025 – L’ennesimo episodio di violenza si è verificato nelle prime ore di questa mattina al pronto soccorso dell’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, dove un paziente di 57 anni ha aggredito le guardie giurate dopo aver inveito contro il personale sanitario per i tempi di attesa. Sulla vicenda interviene Lorenzo Tramaglino, dirigente della Confsal ed esperto in materia di sicurezza, che torna a lanciare l’allarme sulla mancanza di adeguate misure di prevenzione nei plessi ospedalieri. > “Non possiamo continuare ad assistere a episodi del genere come se fossero inevitabili,” dichiara Tramaglino. “Il personale sanitario, già sottoposto a forti pressioni e carichi di lavoro elevati, non può essere lasciato solo di fronte a comportamenti violenti. È necessario un piano straordinario per la sicurezza negli ospedali, con presidi di vigilanza potenziati, sistemi di videosorveglianza attivi e percorsi di formazione per la gestione delle emergenze comportamentali.” Tramaglino sottolinea come la questione della sicurezza “non sia un aspetto secondario, ma una priorità per la tutela di lavoratori e cittadini” e invita la Direzione Generale del Moscati e la Regione Campania a intervenire tempestivamente. > “La violenza negli ospedali non è un fatto isolato ma il segnale di un sistema che non protegge adeguatamente chi lavora per la collettività. È urgente istituire un tavolo permanente sulla sicurezza nelle strutture sanitarie irpine, con la partecipazione di tutte le parti interessate,” aggiunge il dirigente Confsal. L’aggressione, avvenuta intorno alle 5:00, è stata contenuta grazie al pronto intervento delle guardie giurate. Nessuna conseguenza grave per gli operatori, ma l’episodio riaccende un allarme che – come ribadisce Tramaglino – “non può più essere ignorato”.

Rafforzare la sinergia e facilitare lo scambio di informazioni tra Distretti Sanitari, Medici di Medicina Generale e Rete Oncologica Campana per garantire ai pazienti oncologici percorsi di cura più immediati, coordinati e personalizzati. Con questo obiettivo l’Asl Avellino rilancia il progetto MEGE-ROC con un evento formativo, in programma giovedì 13 novembre alle ore 13.30 presso l’IPSEOA Manlio Rossi-Doria di Avellino, dedicato al rafforzamento della sinergia tra Medicina Generale e Rete Oncologica Campana.

L’evento «Progetto MEGE-ROC 2.0: rafforzare la sinergia tra Medicina Generale e Rete Oncologica Campana» è promosso dal Direttore generale dell’Asl di Avellino Maria Concetta Conte e dal Responsabile Scientifico della Rete Oncologica Campana (ROC) Sandro Pignata.

Con il Progetto MEGE-ROC 2.0, giunto alla seconda edizione, l’Asl di Avellino punta a consolidare questa collaborazione strategica, offrendo ai medici strumenti digitali innovativi che rendono possibile l’avvio del percorso diagnostico-terapeutico in soli 7 giorni dalla segnalazione del paziente.

Grazie alla piattaforma ROC, i medici di base possono oggi:

  • Segnalare tempestivamente i pazienti sospetti o già in carico
  • Ricevere la segnalazione del paziente da prendere in carico da parte del Gruppo Oncologico Multidisciplinare più appropriato
  • Comunicare in tempo reale con specialisti e strutture sanitarie della Rete oncologico campano attraverso il nuovo sistema di messaggistica CICERO

Prossimamente verrà attivato, inoltre, il nuovo servizio che faciliterà la richiesta dell’esenzione E048 direttamente online in modo da ridurre i tempi burocratici e semplificare gli adempimenti amministrativi per medici e pazienti.

L’ASL Avellino continua ad investire in integrazione, innovazione e prossimità, per una sanità sempre più vicina ai bisogni delle persone.

Particolare attenzione sarà dedicata alle strategie per una gestione più tempestiva e integrata del paziente oncologico, rafforzando il ruolo fondamentale della medicina territoriale nella presa in carico e nel collegamento con i Gruppi Oncologici Multidisciplinari (GOM) della Rete Oncologica Campana.

Il Progetto MEGE-ROC 2.0 rappresenta un’importante occasione di formazione e aggiornamento per i Medici di Medicina Generale della provincia di Avellino, con l’obiettivo strategico di migliorare la gestione integrata del paziente oncologico e rafforzare la rete di cura in Campania.

L’iniziativa conferma l’impegno dell’Asl di Avellino nel promuovere modelli innovativi di collaborazione tra territorio e strutture specialistiche, nell’ottica di una sanità sempre più vicina ai bisogni dei cittadini e orientata alla continuità assistenziale.

Ufficio stampa Asl Avellino