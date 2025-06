XXVII Marcialonga Mercogliano–Montevergine: il 5 luglio la corsa in salita tra sport, fede e natura

Sabato 5 luglio 2025, con partenza alle ore 16:00, torna uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di podismo e di montagna: la XXVII Marcialonga in salita Mercogliano–Montevergine, un evento che unisce sport, spiritualità e valorizzazione del territorio.

Anche quest’anno il tracciato si snoderà lungo la suggestiva strada panoramica che collega il centro di Mercogliano al Santuario di Montevergine, per circa 7 chilometri di percorso immerso nel verde del Parco del Partenio. Un’ascesa affascinante e impegnativa che ogni anno richiama centinaia di partecipanti da tutta la Campania e oltre.

Numerose le novità dell’edizione 2025, grazie alla rinnovata sinergia tra la Pro Loco di Mercogliano, l’A.S.D. Montemiletto Team Runners e la Fondazione Giuseppe Marinelli, che hanno lavorato fianco a fianco per offrire un’esperienza ancora più coinvolgente. Previsti premi potenziati, riconoscimenti speciali per i gruppi sportivi più numerosi, premi di categoria e iniziative collaterali pensate per accompagnare atleti e famiglie per tutta la giornata.

La Marcialonga non è solo una gara, ma un simbolo di devozione popolare, amore per la natura e passione sportiva. Un evento che sa parlare a tutti: a chi corre per mettersi alla prova, a chi affronta la salita come gesto spirituale, a chi desidera vivere un pomeriggio diverso tra i paesaggi e le tradizioni dell’Irpinia.

Le iscrizioni sono già aperte sul sito ufficiale: www.camelotsport.it. Si invita chi intende partecipare a registrarsi con anticipo, considerato l’alto numero di adesioni già pervenute.

Il 5 luglio, Mercogliano darà nuovamente il via alla corsa verso Montevergine. Un traguardo che è prima di tutto un’esperienza da vivere.