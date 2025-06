Moschiano e Taurano, chiusura notturna dell’acqua tra il 26 e il 27 giugno: l’avviso di Alto Calore

Alto Calore Servizi S.p.A. informa la cittadinanza che, per consentire il regolare approvvigionamento dei serbatoi, sarà necessario sospendere temporaneamente l’erogazione idrica nei comuni di Moschiano e Taurano. La chiusura è prevista dalle ore 22:00 di giovedì 26 giugno 2025 alle ore 06:00 di venerdì 27 giugno.

L’intervento, di natura tecnica e programmata, si inserisce nell’ambito delle attività di gestione e manutenzione della rete idrica, particolarmente delicate in questo periodo di maggiore richiesta. L’obiettivo è garantire la continuità e l’efficienza del servizio su tutto il territorio interessato.

Alla riapertura del flusso, potrebbero manifestarsi temporanei fenomeni di torbidità dell’acqua, dovuti alla pressione e al passaggio nelle condotte. Si tratta di episodi di breve durata e senza rischi per la salute, ma si consiglia comunque di far scorrere l’acqua dai rubinetti per alcuni minuti fino al ritorno della limpidezza.

Alto Calore invita i cittadini a seguire eventuali aggiornamenti attraverso il sito ufficiale www.altocalore.it e la pagina Facebook aziendale, dove verranno pubblicati ulteriori avvisi in tempo reale. Per casi di effettiva e improrogabile necessità, è attivo il Numero Verde 800 954 430, disponibile 24 ore su 24.

L’azienda si scusa per il disagio arrecato e ringrazia la popolazione per la comprensione e la collaborazione.