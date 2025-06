Guasto alla condotta ad Ariano Irpino: sospensione idrica a Greci e Savignano Irpino

Alto Calore Servizi comunica che a causa della rottura di una condotta adduttrice in località Camporeale di Ariano Irpino, l’erogazione dell’acqua destinata ai serbatoi dei comuni di Greci (località Scalo) e Savignano Irpino (zona rurale) è al momento sospesa. I tecnici sono già al lavoro per intervenire e ripristinare la normale fornitura nel più breve tempo possibile.

A causa del guasto, nelle aree interessate potrebbero verificarsi disfunzioni o interruzioni del servizio idrico nel tardo pomeriggio e nella serata di oggi, 26 giugno 2025.

Al momento della riattivazione dell’erogazione, si potrebbero presentare episodi transitori di torbidità dell’acqua, fenomeni di breve durata che non compromettono la potabilità. Per precauzione, si raccomanda agli utenti di far scorrere l’acqua dai rubinetti per alcuni minuti fino a che eventuali residui non siano completamente scomparsi.

Alto Calore Servizi aggiornerà la cittadinanza tramite il sito ufficiale www.altocalore.it e i propri canali social. Per situazioni di emergenza o necessità urgenti è disponibile il Numero Verde 800 954 430, attivo 24 ore su 24.

L’azienda si scusa per il disagio e ringrazia per la comprensione.