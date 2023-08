Vlahovic Lukaku Morata: giro di vite per Juventus, Chelsea e Real Madrid

Il calciomercato è entrato nel vivo, mentre mancano davvero pochi giorni all’inizio della stagione calcistica 2023-2024. Quattro gare in programma già a partire dal 19 agosto, in pratica subito dopo Ferragosto, con le due neopromosse Genoa e Frosinone, che affronteranno nella prima uscita rispettivamente Fiorentina e Napoli. Le altre gare sono invece Inter-Monza ed Empoli-Verona. Prima di arrivare al fischio d’inizio e a tutto quello che riguarda i pronostici calcio di serie A, ci sarà però da capire le dinamiche fondamentali relative alle squadre che sono sempre più attive a livello di mercato.

Scambio Vlahovic per Lukaku come una vera e propria bomba di mercato

Si sta parlando molto del sempre più possibile scambio tra Vlahovic e Lukaku, con i due club che stanno lavorando per ridurre la distanza sul conguaglio, afferma Sky. Intanto il DS bianconero Cristiano Giuntoli gioca la carta Morata, con il giocatore spagnolo, attualmente nelle fila dell’Atletico Madrid che potrebbe rientrare nella contropartita anti-Chelsea per sbrogliare una trama davvero molto intricata. Eppure secondo Max Allegri, la Juventus in questo momento non ha bisogno di nuovi attaccanti, avendone già quattro a disposizione. “Sono molto legato a Morata, ma in questo momento abbiamo già una squadra e una rosa molto competitiva”. Le parole del tecnico toscano sono in linea con quella definizione tanto amata di allenatore e manager aziendalista, come si era definito qualche tempo fa. Morata o non Morata, questo è il dilemma? Visto che con il passare dei giorni il profilo della punta spagnola sta tornando prepotentemente e come una figura chiave per il mercato dei bianconeri. Secondo quanto riportato dalle dichiarazioni di Giuntoli, il giocatore sarebbe disposto e ben liete di tornare in Italia alla corte di Allegri. Ci sono in ballo 21 milioni di clausola rescissoria che il DS Berta continua a chiedere per sbloccare la punta.

Vlahovic potrebbe lasciare la Juventus già nei prossimi giorni?

In tutto questo bisogna vedere come terminerà la telenovela riguardo Lukaku, con l’attaccante del Chelsea che a questo punto è lontanissimo dall’Inter, ma che forse non riuscirà ad arrivare per questa sessione di mercato nemmeno alla Juventus. Diciamo pure che tatticamente per il gioco di Allegri Big Rom, come viene chiamato affettuosamente il bomber belga dai suoi tifosi, farebbe comodo eccome al gioco del tecnico livornese. C’è però da risolvere la questione Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo, ex Fiorentina non ha mai del tutto convinto né il tecnico juventino né la sua dirigenza. Arrivato a metà stagione lo scorso 28 gennaio 2022, Vlahovic è andato sempre a sprazzi, segnando con il contagocce, un po’ per guai muscolari e fisici, un po’ per via dell’utilizzo che ne ha fatto Allegri.

Amrabat lascia la Viola per accasarsi in Premier League con lo United?

Sempre per quanto riguarda la Fiorentina, la voce di mercato più insistente riguarda la cessione di Sofyan Amrabat, che piace al Manchester United e potrebbe lasciare molto presto Firenze per accasarsi in Premier League. Insomma il numero di giocatori di Serie A che dovrebbe giocare in Inghilterra la prossima imminente stagione si fa sempre più lunga, dopo Tonali e Vicario, senza contare quelli già trasferiti in Arabia Saudita e negli altri campionati europei. Per quanto riguarda la Lazio di Lotito, prende spazio la possibile partenza di Luis Alberto, che già la passata stagione si era detta scontento e deciso a cambiare squadra, salvo poi un clamoroso ripensamento e una stagione giocata su livelli più che buoni.

Come sarà il mercato di Lazio, Napoli e Roma nelle prossime settimane

Qualora dovesse andar via il Mago del centrocampo della formazione biancoceleste guidata dal tecnico Maurizio Sarri, si pensa al colpo Piotr Zielinski, anche se il centrocampista polacco ha detto di voler restare a Napoli. Per quanto riguarda il Napoli campione d’Italia, c’è grande fermento in termini di mercato per quanto riguarda le voci che circolano sul prestito di Lo Celso. Il centrocampista argentino, giocatore del Tottenham è un profilo che piace molto al tecnico francese Rudi Garcia, ma il Napoli vorrebbe un prestito con diritto di riscatto, mentre gli Spurs sarebbero interessati esclusivamente alla cessione del giocatore. Passando alla Roma di Mourinho, si sta lavorando senza sosta per l’acquisto del giovanissimo attaccante del Santos, Marcos Leonardo, con Tiago Pinto sempre più deciso a stringere i tempi per portare alla corte dello Special One questa punta di grande prospettiva in termini internazionali. La Lazio sta pensando di rinforzare il proprio centrocampo con l’acquisto di due giocatori come Kamada e Isaksen. Ora se per il danese la chiusura del contratto sembra essere già cosa fatta, per Kamada c’è già un accordo verbale tra le parti. Il Milan dovrebbe invece cedere il suo gioiello De Ketelaere all’Atalanta di Gasperini. In effetti il centrocampista belga non ha dimostrato piena fiducia durante la scorsa stagione, forse per via della posizione in campo scelta dal tecnico Stefano Pioli. L’Atalanta invece già in passato ha dimostrato di saper infondere nuova linfa a giocatori che sembravano in difficoltà, specialmente per quanto concerne il reparto offensivo.