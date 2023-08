Mugnano – Vi presentiamo tutto il quadro tecnico dell’Asd Mugnano. “youth_asdmugnano”

Ci siamo spesso occupati dell’Asd Mugnano che è nata alcuni anni fa con l’obiettivo di aggregare i giovani di Mugnano e del Mandamento, coinvolgendoli a partecipare ad attività sportive e di carattere sociale.

La società vuole essere, un punto di riferimento per i ragazzi e si impegnerà a realizzare gli obiettivi prefissati con spirito di abnegazione, organizzazione, professionalità e collaborazione.

Tutti giocatori del posto sono amici prima che sportivi.

Il Direttore Sportivo del settore giovanile Canonico ha dichiarato: “Se si vuole raggiungere un obiettivo è necessario imparare non solo a dare il meglio sul terreno di gioco, ma sapersi distinguere nella vita quotidiana, il rispetto e l’umiltà prima di tutto”.

Tra gli importanti messaggi del direttore vi è l’istituzione di un “premio studio” che andrà all’atleta più meritevole di ogni squadra per il rendimento scolastico. Canonico ha continuato dicendo: “Questo di oggi è uno degli appuntamenti che mi emoziona di più.Senza il settore giovanile non esisterebbero società calcistiche. Dal punto di vista tecnico sono contento di annunciare l’esordio della formazione Under 16 e Under 18, che completa tutto il quadro youth_asdmugnano. Abbiamo composto gli staff guardando a tutto il territorio di Mugnano del Cardinale e alle sue risorse, sicuramente un qualcosa in grado di alzare ulteriormente il livello. Concludo ringraziando il Presidente Andrea Tedesco, il Ds Paolo Gaetano, lo staff, i calciatori della prima squadra, la segreteria, i magazzinieri e tutti i collaboratori della youth_asdmugnano perché il loro impegno è e sarà sempre encomiabile”.

Vi presentiamo le figure di spicco che si occuperanno del settore giovanile:

direttore sportivo Antonio Canonico, responsabile under 18 Carmine Pecchia, responsabile under 16 Giuseppe Vasta, mister: Filomeno Accetta, collaboratore under 18 Antonio Canonico, collaboratore under 16 Felice D’ Apolito, dirigente Stefano Fabbrizzi, dirigente Gennaro Guerriero, dirigente Luigi Perelli, segretario Aniello Della Pietra.

Lo sport unisce, aiuta a crescere meglio e il grande progetto dell’Asd Mugnano merita un plauso. (L.C.)