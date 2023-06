VISCIANO. Si rinnova il pellegrinaggio a piedi a Montevergine

Si rinnova il tradizionale pellegrinaggio a piedi alla Madonna di Montevegine con percorso che attraversa montagna del Monte Partenio. Un pellegrinaggio che si snoderà di mattino presto, verso le 4 per arrivare presso il Santuario a mezzogiorno partecipando alla Santa Messa. Chi non può andare a piedi c’è una carovana di pullman che partirà verso le 9 da Visciano. Dopo c’è la tradizionale colazione a sacco nei pressi del Santuario e quindi ritorno a casa per tutto in pullman. Una tradizione voluta anni fa dal Servo di Dio Padre Arturo D’Onofrio (nella foto al ‘chiano del Falso Compare) a un centinaio di metri dal Santuario. Posto dove ci riposa prima di arrivare al Santuario. È una giornata in cui i viscianesi rendono omaggio a Mamma Schiavone. Nicola Valeri