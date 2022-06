VISCIANO. Oggi e domani si celebra la festa della Bandiera

Come da manifesto a Visciano oggi e domani Festa della Bandiera. Come anteprima alla grande Festa di luglio il Comitato presieduto da Raffaele Mascolo espone preso la sua abitazione la Bandiera raffigurante la Madonna Consolatrice del Carpinello che domani per l’intera giornata con il suono dalla banda musicale sarà portata per le strade, vicoli, rioni e case di Visciano. Agli ammalati, a colori che per vari motivi non si possono muovere dalle proprie abitazioni. Poi in tarda serata, verso le 23 si arriverà in Piazza Padre Arturo già del Santuario e dal sagrato si assisterà ai fuochi in piazza. Il cosiddetto Trac.

