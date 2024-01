VISCIANO. L’Associazione culturale Ipazia di Visciano finanzia e promuove lo spettacolo teatrale-musicale “Donne che In…Cantano” della compagnia degli Chapeaux

L’Associazione culturale Ipazia di Visciano finanzia e promuove lo spettacolo teatrale-musicale “Donne che In…Cantano” della compagnia degli Chapeaux (Carlo Liccardo, Federica Cardone ed Andrea De Vivo). Spettacolo che andrà in scena domenica 7 gennaio alle ore 20, nella chiesa monumentale di San Sebastiano. “Sarà un viaggio nel tempo nel quale ripercorreremo i grandi classici delle dive della storia musicale mondiale, conoscendo di più anche le loro vite. Siamo felici che in appena undici mesi l’associazione abbia fatto passi da gigante e ringraziamo tutte e tutti coloro che ci sono vicini in questa opera di promozione culturale. Il nostro contributo per la crescita culturale della nostra comunità è appena iniziato” commenta l’Avv. Antonio Soviero, presidente dell’associazione culturale Ipazia e presidente del consiglio comunale di Visciano.

“Donne che In…Cantano” si propone di valorizzare la figura femminile nella storia della musica, evidenziandone le grandi icone che hanno fatto la storia del genere. La compagnia degli Chapeaux, con la loro combinazione di teatro e musica, promette uno spettacolo coinvolgente e di grande impatto emotivo. Grazie all’impegno dell’associazione Ipazia, insieme con il patrocinio del comune di Visciano, lo spettacolo sarà presentato domenica 7 gennaio alle ore 20. La partecipazione è gratuita.