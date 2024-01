Tragedia di Capodanno ad Afragola: Il Colpo mortale partito dall’interno della casa di festeggiamenti

Afragola si trova ad affrontare un inizio d’anno segnato da un dolore insopportabile, poiché la 45enne Concetta Russo ha perso la vita a causa di un colpo di pistola calibro 38. Il tragico evento si è verificato all’interno della casa in cui la donna si era riunita con i parenti per festeggiare il Capodanno, scuotendo la comunità e lasciando un’ombra di tristezza sulla celebrazione del nuovo anno.

Le indagini condotte dai carabinieri, sotto il coordinamento della Procura di Napoli Nord, hanno portato a una conclusione sconvolgente: il colpo mortale è partito dall’interno della casa, che ospitava oltre una decina di persone. Ulteriori accertamenti hanno permesso di individuare e sequestrare un proiettile calibro 38 all’interno dell’appartamento, fornendo un’ulteriore prova della tragedia che si è consumata durante la notte di festeggiamenti.

Il contesto della festa, che avrebbe dovuto essere un momento di gioia e unione familiare, si è trasformato in una scena di terrore, gettando nello sconforto tutti coloro che erano presenti. La notizia della morte di Concetta Russo ha scosso la comunità di Afragola, lasciando un vuoto incolmabile tra coloro che la conoscevano e l’amavano.

Concetta, originaria di Napoli ma trasferitasi a Pantigliate, comune nell’area metropolitana di Milano, si trovava ad Afragola in vacanza per condividere le festività con i suoi cari. La donna lascia un marito e due figli maggiorenni, e la sua morte rappresenta una perdita dolorosa non solo per la sua famiglia, ma per l’intera comunità che ora si stringe attorno a loro in segno di solidarietà.

Le indagini proseguono, e presto saranno raccolte le testimonianze dei presenti per cercare di comprendere le circostanze esatte di questo tragico episodio. Nel frattempo, Afragola si ritrova a piangere la perdita di Concetta Russo, una donna che avrebbe dovuto iniziare l’anno con speranze e progetti, ma che è stata strappata via da una tragedia che ha sconvolto la comunità.