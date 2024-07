VISCIANO – Ieri sera, verso le 23, è stata sorteggiata la Bandiera dei Battenti, un momento atteso con grande emozione da tutta la comunità. La bandiera sarà esposta in Via Cenzi, presso la Casa D’Elia in via Montedonico, grazie alla fortunata vincitrice, una bambina, il cui biglietto è stato estratto subito dopo quello della Madonna.