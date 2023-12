VISCIANO. Il buon anno alla cittadina del consigliere avv. Giuseppe Gambardella con il resoconto dell’operato dell’amministrazione comunale

Concittadine e concittadini, mi rivolgo direttamente a Voi, in primo luogo, per augurarVi un buon anno nuovo, durante il quale possiate vedere realizzati i progetti che avete a cuore, e, inoltre, quale consigliere di opposizione in consiglio comunale, per informarVi sull’operato dell’amministrazione comunale in carica.

Ciascuno di noi si è domandato cos’è avvenuto e cosa è stato fatto per il paese durante quest’anno e mezzo di governo del paese. La risposta è sotto gli occhi di tutti.

Hanno promesso di intervenire sul traffico e la mobilità interna, invece mai come adesso: auto parcheggiate confusamente in ogni strada, che ostruiscono il passaggio e creano malcontenti diffusi, e, infine, la voluta mancanza di controllo, per cui nessun rispetto per i divieti.

Hanno promesso di migliorare le condizioni di vivibilità della nostra comunità, anche in tal caso è stato un fallimento: il paese è aggredito da furti a ripetizione, diffusione dell’uso alcolico in ogni ora della giornata e mancanza assoluta di ogni controllo di ciò che avviene di notte in paese.

Hanno promesso di essere il governo di tutti, e come prima iniziativa hanno estromesso dal Comune Nello Montanaro, perchè non era loro sostenitore e per le stesse ragioni hanno allontanato dalla casa comunale Pellegrino La Manna, pochi mesi prima di andare in pensione.

Se vi chiedete come si sono comportati con le assunzioni a termine e l’uso della gestione dei progetti regionali di prima occupazione, la risposta la trovate utilizzando il criterio clientelare.

Ma l’amministrazione non è stata solo questo!

Non si è mai visto dilapidare il danaro pubblico con assoluta disinvoltura, come stanno facendo, un esempio: € 2.500,00 per l’agricoltura; mentre per la manifestazione del “Carpine D’Oro”, c’è stata l’operazione bancomat: € 10.000,00 solo per materiali di cancelleria(???); € 7.000,00 elargiti ai partecipanti (???); € 1.000,00 per la presentazione alla stampa italiana e internazionale; € 2.500,00 agli amici della Pro Loco.

Non è finita!!!

Per non farsi mancare nulla, hanno avuto un’idea geniale: organizzare la gestione dei parcheggi durante il periodo della festa di luglio fino alla chiusura della sagra “Bavarese”. Voi penserete quale sia stato il motivo per cui è stata introdotta questa novità, considerato che non era mai successo prima. Questione di soldi, ovviamente!

Secondo le stime, a Visciano sono entrate durante tale periodo più di ventimila tra auto e moto, per cui l’importo del ricavo dovrebbe aggirarsi intorno ai € 90.000,00, calcolato per difetto, mentre il comune ha registrato una somma di appena € 12.000,00 circa.

Il motivo della incertezza dei dati sugli introiti deriva dal fatto che il Comune ha gestito i parcheggi come fanno gli “abusivi”: ai paganti è stata rilasciata una ricevuta priva di valore fiscale e non numerata progressivamente. Tale sistema ha consentito un incasso di danaro che sfugge ad ogni controllo pubblico.

Visciano, dopo appena anno e mezzo di amministrazione, è screditato agli occhi dei paesi limitrofi, a causa della gestione spregiudicata e immorale delle risorse comunali.

Le amministrazioni che si sono succedute prima di queste ultima due, non hanno mai intaccato i valori fondanti della nostra comunità contadina, poichè sono state sempre attente alla spesa pubblica allo stesso modo di come si gestisce quella familiare.

Ebbene, per il modo di agire, gli attuali amministratori ne risponderanno alla cittadinanza intera, avendo abbassato, con comportamenti spregiudicati, il livello di attenzione civica, danneggiando in tal modo soprattutto le nuove generazioni, presentando un modello di gestione della cosa pubblica estraneo alla nostra cultura.

La preoccupazione di tutti noi, andando di questo passo, è che i risultati socio-culturali ottenuti nel passato saranno annullati e sostituiti dalla “praticità” introdotta senza scrupoli dalle ultime due amministrazioni.

Buon Anno Nuovo.

Avv. Giuseppe Gambardella