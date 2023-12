SPRONE. Il Presepe di Antonino Napolitano: Un capolavoro che cresce di anno in anno”. Video

Il paese di Sperone si veste di magia e tradizione grazie al maestoso presepe realizzato con passione e dedizione da Antonino Napolitano. Nato nel 1985, Antonino ha iniziato la sua avventura nella creazione di presepi all’età di soli 16 anni, dando vita a un’opera che, anno dopo anno, ha conquistato il cuore della comunità locale.

L’evoluzione del presepe di Antonino è un racconto di crescita artistica e amore per la tradizione natalizia. Il suo primo capolavoro risale al 2001, quando, con una base di legno di un metro per un metro, ha dato vita a una rappresentazione affascinante e ricca di dettagli. Da quel momento, la sua passione per la creazione di presepi ha continuato a fiorire, portandolo a compiere progressi straordinari che culminano nell’opera attuale, un gigantesco presepe di 5,70 per 2,50 per 2 metri, ospitato su una struttura esterna di impalcatura a pannelli di legno, elegantemente racchiusa in una vetrata.

Quest’anno, l’opera di Antonino Napolitano si presenta come una meraviglia di dimensioni monumentali, invitando residenti e visitatori ad immergersi in un mondo incantato di tradizione e spiritualità. La vetrata che racchiude il presepe permette di ammirare ogni singolo dettaglio con chiarezza, creando un’atmosfera suggestiva e coinvolgente che trasporta gli osservatori in un viaggio nel cuore della natività.

La straordinaria creazione di Antonino è aperta al pubblico in modo continuativo, 24 ore su 24, in questa ultima serata dell’anno. Negli altri giorni, sarà possibile ammirare l’opera dalle 17 alle 22, regalando a chiunque la possibilità di vivere l’esperienza di questo presepe unico nel suo genere. L’esposizione si protrarrà fino al 7 gennaio 2024, offrendo a tutti la possibilità di concludere le festività natalizie con un tocco di magia e contemplazione.

La benedizione del presepe, avvenuta con la partecipazione del parroco Don Reinaldo, ha dato il via ufficiale a questa straordinaria esposizione natalizia.