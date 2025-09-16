Manduria sotto shock: 62enne muore dopo un pestaggio, indagini sulla dinamica

MANDURIA (Taranto) – Una vicenda drammatica e ancora tutta da chiarire ha scosso la città. Un uomo di 62 anni, originario di Napoli e ospite di una comunità terapeutica, è morto dopo essere stato trovato privo di sensi su una panchina nel quartiere archeologico.

Secondo quanto ricostruito, la sera precedente l’uomo si sarebbe reso protagonista di un episodio di molestie nei giardini pubblici, in presenza di alcune ragazze minorenni. La situazione sarebbe degenerata quando un coetaneo delle ragazze ,anch’egli minorenne che sarebbe intervenuto, colpendo il 62enne. L’aggressione è stata segnalata ai carabinieri, mentre l’uomo aveva rifiutato i primi soccorsi sanitari, dichiarando di sentirsi bene.

Il giorno successivo le sue condizioni sono precipitate: ritrovato con ecchimosi e segni al volto, è stato trasportato all’ospedale Marianna Giannuzzi di Manduria, dove inizialmente sembrava stabile. Nelle ore successive, però, il quadro clinico si è aggravato fino al decesso.

Le indagini

La Procura ha aperto un’inchiesta per stabilire le esatte cause della morte. Non è ancora chiaro se il decesso sia conseguenza diretta del pestaggio o se abbiano inciso anche le condizioni di salute dell’uomo. L’autopsia sarà determinante per chiarire la dinamica.

Manduria resta scossa da un episodio che intreccia violenza, degrado e reazioni estreme, e che ora diventa un caso giudiziario destinato a far discutere.