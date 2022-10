Visciano. Conclusa la XVII edizione della “Custodia del Creato”

Questa sera con la celebrazione della Santa Messa delle 19, presieduta dal Vescovo di Nola, Monsignor Francesco Marino, nel Santuario di Maria SS. Consolatrice del Carpinello, si è conclusa la XVII edizione della manifestazione “Custodia del Creato”. La manifestazione di quest’anno si è sviluppata in tre incontri: il 24 settembre si è tenuta una passeggiata in mezzo alla Natura nelle campagne di Visciano, il 4 ottobre, nella chiesa di San Sebastiano è stato proiettato il film “La fattoria dei nostri sogni” con conseguente riflessione.

Nel pomeriggio di sabato 1° Ottobre, a Cerreto Sannita, si è svolta la Giornata per il Creato promossa dalla Conferenza Episcopale Campana Settore Problemi Sociali, Lavoro, Salvaguardia del Creato e dal Settore Ecomunismo insieme al Consiglio Regionale delle Chiese Cristiane della Campania.

Il Creato va tutelato per le future generazioni, ma anche per noi che viviamo in questo tempo difficile perché come dice Papa Francesco: “Tutto è connesso”.(L. Carullo)