VISCIANO. Comunali 2022. Presentata in piazza la lista di “Risveglio Civico – Visciano ai Giovani”

di Nicola Valeri

Con candidato sindaco Sabatino Trinchese (segretario sezionale PD) si è ufficialmente presentata in pubblica piazza la lista “Risveglio Civico – Visciano ai Giovani” . Qui spicca la presenza di giovani e donne ma troviamo anche il più votato delle scorse elezioni come Franco Acierno rimasto in maggioranza a differenza di Giuseppe La Cerra, il preside Perna e Giuseppe La Manna che per dissenso con il sindaco sono passati all’opposizione. Soltanto grazie all’ancora di salvezza di Tony Soviero che dalla minoranza passo in maggioranza ha evitato il commissariamento anticipato. La lista accoglie in parte l’eredità della maggioranza uscente, lo stesso sindaco Meo, si vocifera, appoggerebbe Trinchese. In questa lista spiccano anche i nomi di Sabatino Castaldo, altro ex amministratore come Giuseppe D’Elia della giunta del compianto D’Onofrio.

