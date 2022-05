Mugnano – È nato il Centro “Zero” dell’Arciconfraternita di Santa Filomena

Il 28 maggio 2022 è una data che tutti i mugnanesi ricorderanno per sempre poiché è stato creato il Centro Zero dell’Arciconfraternita di Santa Filomena. Il Centro zero è nato per consolidare a livello locale il culto per la Santina e per promuovere le iniziative del Santuario. Il responsabile del nuovo Centro è il dott. Pasquale Casillo che ha ricevuto, ieri, l’investitura ufficiale da parte del Rettore del Santuario don Giuseppe Autorino che è anche la guida spirituale dell’Arciconfraternita. Presente all’evento la direttrice dell’Arciconfraternita Universale, Marie Burns che nel suo discorso si è dichiarata felice per la creazione del nuovo centro ed ha invitato i fedeli ad essere uniti e a supportare il Rettore perché tante cose devono essere ancora realizzate. Al termine della manifestazione sono state presentate tre opere realizzate dall’artista, partenopeo, Prisco De Vivo che rappresentano la Beata Pauline Jaricot che fu miracolata nel 1935 mentre era, nel Santuario di Mugnano, raccolta in preghiera dinanzi all’altare di Santa Filomena. Per ricordare il forte legale esistente tra la Principessina del Paradiso e Pauline sarà allestita, nel Santuario, una cappella dedicata alla Beata, esponendo un’opera che sarà realizzata dal maestro Prisco De Vivo.

Chiunque voglia teserarsi al Centro 0 ed entrare nella famiglia Filomeniana può farlo rivolgendosi al responsabile. (L. Carullo)

