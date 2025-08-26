Villaricca, rapina a una donna: 34enne arrestato dai carabinieri dopo pochi minuti

VILLARICCA – Una mattinata di paura per una donna di Villaricca si è conclusa rapidamente grazie all’intervento dei carabinieri. L’uomo, identificato come Valentino M., 34 anni di Giugliano, le ha strappato la borsa facendola cadere a terra mentre la vittima tentava disperatamente di resistere.

Le urla della donna hanno attirato l’attenzione dei passanti: alcuni hanno provato a inseguire il rapinatore, mentre altri hanno chiamato il 112. L’aggressore, convinto di averla fatta franca, si è rifugiato in un condominio senza vie di fuga alternative. I carabinieri della stazione di Villaricca, già presenti nella zona, hanno rapidamente circondato l’edificio e, quando l’uomo ha cercato di uscire, lo hanno arrestato senza ulteriori incidenti.

La donna è stata visitata in ospedale: le lesioni riportate sono state giudicate guaribili in tre giorni. La borsa, recuperata dai militari, è stata restituita immediatamente. Valentino M. dovrà ora rispondere di rapina.

L’episodio dimostra l’efficacia dell’intervento tempestivo delle forze dell’ordine, che ha permesso di arrestare il responsabile in pochi minuti, evitando ulteriori rischi per la vittima e per i passanti.