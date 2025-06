“Viale in Sport”: a Mercogliano una mattinata per scoprire il piacere del movimento

Domenica 22 giugno 2025, dalle ore 10.00 alle 13.00, Viale San Modestino a Mercogliano si animerà con Viale in Sport, l’iniziativa promossa dalla Pro Loco Mercogliano in collaborazione con il Comune e il CONI – Comitato di Avellino.

L’appuntamento, inserito nel programma degli Sport Days, giunti alla XXIV edizione, è dedicato alla promozione dell’attività fisica, del benessere e dello sport per tutte le età. Una vera e propria festa dello sport all’aperto, pensata per avvicinare grandi e piccoli a diverse discipline in modo gratuito, inclusivo e divertente.

Durante la mattinata sarà possibile sperimentare varie attività sportive, incontrare associazioni locali e ricevere informazioni utili su corsi, eventi e progetti attivi sul territorio. Un’occasione concreta per valorizzare la pratica sportiva come strumento di salute, socialità e crescita personale.

L’invito è aperto a tutti: famiglie, bambini, giovani, adulti e anziani. L’obiettivo è quello di vivere insieme una mattinata all’aria aperta, tra movimento, condivisione e scoperta, nel cuore di uno dei luoghi simbolo della comunità mercoglianese.

Un evento gratuito, partecipato e coinvolgente, che conferma ancora una volta l’impegno della Pro Loco e delle istituzioni nel promuovere lo sport come valore culturale e sociale, capace di unire il territorio.