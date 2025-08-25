Vesuvio, Sentiero n.5 Gran Cono aperto: accesso solo da Ercolano. Tutto quello che devi sapere per la visita!

Il Parco Nazionale del Vesuvio, guidato dal presidente Raffaele De Luca, comunica che il Sentiero n. 5 “Gran Cono” è attualmente aperto ai visitatori, offrendo un’esperienza unica tra panorami mozzafiato e la possibilità di osservare da vicino il celebre cratere del vulcano più famoso del mondo.

Accesso e percorsi: al momento, l’ingresso è consentito solo dal versante di Ercolano. L’accesso dal lato di Strada Matrone, a Boscoreale, non è disponibile a causa di lavori di manutenzione e misure di sicurezza. I visitatori sono pertanto invitati a programmare la loro visita partendo dal centro visite di Ercolano, da cui si può raggiungere il Gran Cono seguendo il percorso ufficiale del Sentiero n. 5.

Durata e difficoltà del percorso: il sentiero si sviluppa su circa 3 km di salita tra rocce vulcaniche e paesaggi lunari, con un dislivello di circa 200 metri. La passeggiata richiede un livello di preparazione fisica medio, scarpe adeguate e acqua a sufficienza, soprattutto nelle giornate calde. Lungo il percorso, diversi punti panoramici permettono di osservare la baia di Napoli, il Golfo di Salerno e i paesi circostanti.

Sicurezza e raccomandazioni: il Parco Nazionale ricorda ai visitatori di non uscire dai sentieri tracciati, di rispettare le indicazioni del personale di sorveglianza e di evitare l’accesso in caso di condizioni meteorologiche avverse. L’uso di bastoni da trekking può essere utile su alcune zone più ripide del percorso.

Orari e informazioni pratiche: il Gran Cono è visitabile tutti i giorni, con orari variabili in base alla stagione. Si consiglia di consultare il sito ufficiale del Parco Nazionale del Vesuvio per aggiornamenti su aperture, chiusure temporanee o eventi speciali.

Visitare il Gran Cono significa non solo ammirare uno dei panorami più spettacolari d’Italia, ma anche immergersi nella storia geologica e culturale di un vulcano che ha plasmato l’intero territorio circostante. Partendo da Ercolano, ogni passo lungo il sentiero porta il visitatore più vicino al cuore fumante del Vesuvio, tra pietre laviche, crateri secondari e vedute spettacolari sulla Campania.

Il Parco Nazionale del Vesuvio invita quindi tutti a pianificare con attenzione la visita, rispettando regole e indicazioni, per vivere un’esperienza sicura, educativa e indimenticabile.