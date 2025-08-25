Pompei, prevenzione Virus West Nile: nuovo intervento di disinfestazione

Il Comune di Pompei annuncia il secondo intervento di disinfestazione sul territorio, programmato per giovedì 28 agosto a partire dalle ore 22:30, nell’ambito del piano di prevenzione contro la proliferazione delle zanzare e la circolazione del Virus West Nile.
Il Sindaco, Carmine Lo Sapio, ha disposto l’operazione di sanificazione ambientale, che seguirà le precedenti azioni larvicide già effettuate nei mesi scorsi. Il rispetto delle cautele previste garantirà la sicurezza dei cittadini durante tutta la fase operativa.
Gli agenti della polizia municipale accompagneranno il personale della società incaricata, assicurando che le operazioni coprano l’intero territorio cittadino. L’intervento si conferma di importanza strategica per ridurre il rischio di trasmissione del virus, trasportato dalle zanzare, e tutelare la salute pubblica.